Susana Werner, mulher do guarda-redes do Benfica, Júlio César, esteve este domingo a apoiar o filho no Estádio do Restelo. Isto porque Cauet, de 14 anos, joga nos escalões mais jovens da formação do Belenenses. "Vai Belenenses", escreveu a brasileira nas redes sociais, ela que tirou várias fotos do duelo. Depois foi tempo de torcer pelo Benfica...



