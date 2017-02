A contagem decrescente para o Carnaval já começou e Susana Werner volta a celebrar esta época festiva no nosso país. A mulher de Júlio César, guardião da baliza do Benfica, prepara-se para a folia, que acontece já na segunda-feira e num local que o marido bem conhece, o Estádio da Luz. Não, não vai entrar em campo, mas irá festejar a alegria no baile de Carnaval, onde no ano passado se mascarou de gata. Mas antes da festa, Werner usou as redes sociais para mostrar um pouco do seu projeto na área da moda, a loja Queens Boutique, empresa que trabalha com várias marcas nacionais e internacionais.



