"Nem acredito que cheguei. A minha cidade favorita do Mundo". As palavras são de Susana Werner no momento em que aterrou em Londres para uns dias de férias na companhia do marido, o guarda-redes do Benfica, Júlio César. A atriz está a matar as saudades da capital inglesa depois de lá ter vivido quando o jogador defendia as cores do Queens Park Rangers antes de reforçar o plantel do Benfica. Agora com residência em Lisboa, o casal está por estes dias em Inglaterra a revisitar lugares e amigos. Mas Júlio César não é o único jogador do Benfica em Londres. Também Gabriel Barbosa está na cidade .