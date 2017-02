Muita animação, música brasileira e fantasias para todos os gostos. Estes foram ingredientes da festa de Carnaval que Susana Werner, mulher do guarda-redes do Benfica Júlio César, organizou ontem na sala Lisboa Lounge, no Estádio da Luz, um dia depois da vitória dos encarnados frente ao Chaves, por 3-1. A atriz convidou vários amigos para comemorar esta data no ‘Bailinho Lisboa’ e Record esteve lá.

"Tenho saudades do Carnaval do Brasil, até porque não existe nada igual. Mas acho que temos de ‘mergulhar’ no que estamos a viver. Se estou aqui tenho de estar feliz com a minha família e dar um jeito de estar bem e sentir-me em casa", começou por explicar ao nosso jornal Susana Werner, que se mascarou de ‘Batwoman’. "Como aqui faz frio esta é uma fantasia mais composta e existe muito no imaginário das crianças esta coisa de heroína. Adoro todos os super-heróis e acho que combina com o ambiente... Aqui é tudo vermelho e preto [risos]", disse. No ano passado decidiu celebrar o carnaval em Torres Vedras e foi uma experiência que talvez repita... "Fui com o Júlio e com as crianças [os filhos Giulia e Cauet] e adorei. Os carros alegóricos, como no Brasil, só que estava muito frio e choveu. Talvez volte este ano", lembrou, confessando que é "uma ‘festeira’ por natureza. "Adoro o Carnaval. Se pudesse festejava a semana toda." Está habituada a celebrar esta data com grande emoção e recordou um dos momentos mais marcantes que já viveu nesta altura do ano. "Fui rainha de bateria da Grande Rio, em 2001. É uma escola muito ‘legal’ e sair em frente de uma bateria na Sapucaí é uma emoção única", realçou, referindo-se ao Sambódromo, no Rio de Janeiro. Em Portugal, a festa ainda agora está a começar e a mulher do guardião das águias promete continuar na folia do Carnaval em terras lusas...



A torcer pela festa no Marquês

Continuar a ler





Susana Werner quer voltar a celebrar o título de campeão nacional pelo Benfica no Marquês de Pombal. Até porque lhe faz lembrar o Carnaval. "Desde que chegámos que o Júlio é campeão, por isso estamos muito mal acostumados [risos]. A festa no Marquês é inacreditável, parece quase o Carnaval de Salvador que tem uma grande multidão", afirmou, confessando que não consegue assistir aos jogos por que fica muito nervosa.

Autor: Rita Féteira