As férias de Natal de Rui Vitória e da família no Dubai não correram com o previsto uma vez que o filho do treinador do Benfica teve de ser hospitalizado. O susto contudo já passou, tendo o menino recebido alta - já em Portugal para onde foi transferido entretanto - nos últimos dias de 2017.Por causa do regresso do Benfica ao trabalho, Rui Vitória regressou a Lisboa sozinho, tendo a família ficado no Dubai uma vez que o filho se encontrava internado. Depois o menino ainda esteve num hospital em Portugal, estando a situação superada.