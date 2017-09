Aos 39 anos, a ex-mulher de Rafael van der Vaart revela-se dona de um corpo invejável. Depois de anunciar no verão que vinha aí uma coleção de lingerie com a sua assinatura, Sylvie Meis mostra os primeiros modelos na campanha que protagoniza, pautada pela sensualidade. Após várias anos a ser requisitada para marcas de lingerie, a holandesa decidiu arriscar e investiu numa linha em nome próprio. "A lingerie é a minha paixão", disse a modelo, mãe de um menino, fruto do casamento com o futebolista que atua no Midtjylland, na Dinamarca.