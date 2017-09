Depois de vários anos a lutar contra problemas de infertilidade, Tamara Gorro conseguiu engravidar e está a desfrutar ao máximo desta fase. Mas apanhou um "grande susto" aos seis meses. da gestação.. "Sinceramente, na última semana, pensei que estava a entrar em trabalho de parto. Senti uma pressão brutal, terrível", descreveu a mulher de Ezequiel Garay, futebolista do Valencia, que associa este acontecimento ao facto de ter "tido muito trabalho, muito movimento". As dores passaram e a apresentadora já pode estar descansada. Este será o segundo filho de Tamara Gorro e do ex-futebolista do Benfica, que há dois anos recorreram a uma barriga de aluguer para serem pais de Shaila.