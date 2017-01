Há quatro meses que o Valencia não vencia um jogo em casa... Mas no domingo a história mudou, depois da formação orientada por Voro bater o Espanyol por 2-1 para a liga espanhola. E quem é que esteve nas bancadas do Estádio de Mestalla a dar força ao clube? A mulher de Ezequiel Garay, Tamara Gorro, que levou a filha, Shaila para ver de perto o jogo do pai. Ficaram muito satisfeitas com o resultado e com os três pontos conquistados. Nas próximas jornadas não podem mesmo faltar aos duelos...



