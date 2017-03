Por ser fim de semana há quem faça uma pausa nas idas ao ginásio, mas a apresentadora espanhola, mulher do ex-jogador do Benfica Ezequiel Garay, não facilita e mantém a dedicação à prática de exercício físico regular . Tamara Gorro mostrou ontem, perante os mais de 600 mil seguidores no Instagram, um dos momentos do treino de sábado. Aliás, a companheira do jogador do Valencia já deu dicas aos fãs, no seu canal de YouTube, de vários exercícios para ter uns abdominais de sonho.



