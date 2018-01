A mulher de Ezequiel Garay, Tamara Gorro, parece estar a recuperar a sua forma mais rápido do que o esperado, após ter dado à luz o segundo filho do casal, Antonio, no mês passado. A companheira do ex-jogador do Benfica tem exibido algumas fotografias no seu Instagram, tanto com a sua família como individualmente, em que tem merecido vários elogios dos seus seguidores. A modelo e empresária, de 30 anos, aparenta, assim, estar saudável depois de em dezembro ter admitido na mesma rede social que o parto lhe trouxe algumas complicações. "Estou debilitada e a recuperação está a ser mais lenta, mas espero estar rapidamente recuperada com o devido acompanhamento", admitiu na altura.