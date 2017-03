Mãe de Shaila há quase três anos, através de uma barriga de aluguer, Tamara Gorro, mulher de Ezequiel Garay, do Valencia, contou como foi o doloroso processo até ter a filha nos braços. Num programa da Telecinco, canal no qual é colaboradora, a apresentadora referiu que tentou adotar em Espanha, Portugal e na Rússia, mas não o conseguiu devido à burocracia que envolve este tipo de processos. Resolveu recorrer a uma barriga de aluguer e lamentou que esta prática seja ilegal em Espanha. "Não estou a abusar do corpo de ninguém", afirmou perante os críticos. Recordou que a mulher que carregou Shaila no ventre "tinha dois filhos e queria ajudar". "Não é pobre e tem um nível económico melhor do que eu", assegurou Tamara Gorro.



