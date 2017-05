Marc-André ter Stegen oficializou a relação com a namorada de longa data, Daniela Jehle. O casal casou-se pelo civil em Sitges, Espanha, numa cerimónia que contou apenas com família e amigos mais chegados. Mas nas férias do guarda-redes do Barcelona vão realizar um casamento tradicional na Alemanha, terra natal de ambos. Um momento muito feliz para o casal, que concretizou, assim, um sonho antigo.



