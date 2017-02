Se dúvidas existissem, Arturo Vidal esclareceu-as no final do jogo no qual ajudou o Bayern Munique a vencer o Ingolstadt (0-2), ao marcar um dos golos e a celebrar como se vê na foto. "Sim, a minha mulher está grávida. Vamos ter o terceiro filho. Estamos muito felizes", disse o chileno ao ‘As’. O companheiro de equipa do português Renato Sanches é casado desde 2009 com Maria Teresa Matus, com quem tem dois filhos, Alonso e Elisabetta.



