Uma entusiasta do mundo do fitness, a mulher de John Terry mostra o resultado das horas de dedicação ao exercício físico no Dubai. Toni Terry está a desfrutar de uns dias de sol e praia nos Emirados Árabes Unidos e tem partilhado com os fãs alguns dos momentos das férias com os filhos, os gémeos Georgie e Summer, de 11 anos. Nas imagens que tem publicado no Instagram, a mulher do jogador do Aston Villa revela-se dona de um corpo escultural quando posa para a objetiva em biquíni. "Com saudades dela", admitiu o futebolista inglês ao partilhar uma foto da mulher no Dubai.