São esperados 12 mil participantes na edição deste ano da Corrida Sempre Mulher, que acontece já no próximo dia 29, no Parque das Nações, em Lisboa. O cantor Tony Carreira abraça este evento solidário ao voltar a ser o embaixador da prova que visa angariar fundos para a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. Os participantes podem optar pela corrida de competição ou uma caminhada/corrida de lazer, ambas de cinco quilómetros. A corrida de competição é exclusiva para o público feminino, com idade superior a 16 anos. Já a caminhada/corrida de lazer é aberta a toda a população e como tal os homens podem participar. "O cancro da mama não é exclusivo das mulheres", realça a organização .