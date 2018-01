A viver em Lisboa desde outubro de 2017, Madonna decidiu lamentar a falta de amigos que tem em Portugal de uma forma, no mínimo, excêntrica. É que a cantora, de 59 anos, fez o desabafo nas redes sociais, com uma fotografia em topless, enquanto segura numa mala da marca Louis Vuitton. "Sem amigos" e "Lisboa é longe" foram as hashtags utilizadas pela artista, que tem o filho a jogar na equipa de infantis do Benfica. Apesar do atrevimento, Madonna, como se vê, teve de se conter ao publicar a imagem, devido à política do Instagram em relação a conteúdos impróprios.