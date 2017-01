Os madeirenses e os milhares de turistas que visitam o arquipélago já podem ver ao vivo e a cores o troféu que consagrou Cristiano Ronaldo como o melhor do Mundo. O prémio da FIFA, intitulado ‘The Best’, foi atribuído ao jogador português na passada segunda-feira, em Zurique, Suíça, e agora é o próprio que anuncia que o galardão já se encontra no Museu CR7, no Funchal. É mais um dos muitos troféus que pode agora ser contemplado no espaço dedicado ao capitão da Seleção Nacional.



Temas Jogo da Vida