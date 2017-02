"Perpetuar a memória dos heróis de Inglaterra, os Magriços, e por outro lado promover, a partir do Mundial de 66, o retrato político, social e cultural de um Portugal fechado sobre si mesmo". É o que César Rodrigues pretende transmitir com o livro ‘Mundial 66: 100 primeiras páginas’, que coordenou juntamente com Francisco Pinheiro. Record conversou com o investigador de História e Desporto do CEIS20 da Universidade de Coimbra para nos dar a conhecer melhor esta obra, que assinala os 50 anos de um dos momentos mais marcantes da história do desporto nacional.O livro vai, no entanto, além do evento futebolístico e mostra o país e o Mundo em 1966 através de 100 primeiras páginas, "divididas em quatro atos", explica César Rodrigues, referindo-se à qualificação para o Mundial’66, o estágio de preparação, a competição e o regresso ‘apoteótico’ da Seleção. São, por isso, retratados no livro "14 periódicos nacionais", entre os quais Record, e "três estrangeiros". "Foi muito interessante fazer a pesquisa. Dá esta abertura de análise, esta ideia de ir além de retratar o acontecimento que é o Mundial. Cada título, cada fotografia passa algumas emoções, pensamentos da sociedade da época e da imprensa", diz, salientando que o livro é também um retrato do jornalismo que se fazia na década de 60. No livro, o feito histórico do futebol português – 3.º lugar no Mundial – leva-nos a um Portugal bem diferente dos dias de hoje. "A Seleção dá cor a um país que vivia a preto e branco devido às dificuldades do desemprego, da emigração, do analfabetismo e da guerra colonial", conta um dos autores do livro que vem no seguimento de um outro, ‘Mundial 66 Olhares’, dos mesmos historiadores, que reúne em 300 páginas as perspetivas de 66 personalidades de várias áreas da sociedade sobre a epopeia dos Magriços.

Autor: Susete Henriques