Percorreram o país de Norte a Sul para darem a conhecer ‘Amanhã’, o segundo álbum de originais, e hoje, a partir das 21h30, a União das Tribos dá início à ‘Tour de inverno’ no Hard Club, no Porto, com convidados de luxo. "É uma sala mítica de uma cidade lindíssima. É a primeira vez que vamos tocar ao vivo no Porto e vamos ter António Manuel Ribeiro, dos UHF, o João Grande, dos Táxi, e o Kalú, dos Xutos & Pontapés", conta a Record António Côrte-Real, guitarrista. Convidados que "representam o ‘boom’ do rock português dos anos 80" e que são os "responsáveis" pela música que fazem. Um concerto que vai ter ainda a particularidade de Kalú tocar uma música dos UHF e de António Manuel Ribeiro interpretar um tema dos Xutos. "É inédito", revela o músico. Depois do Porto, o rock da União das Tribos passa por Azeitão, Portimão, Olhão, Guia, Faro, Oeiras e despede-se desta tour a 8 de dezembro em Cascais. Uma forma de fechar com chave de ouro o ano em que lançaram ‘Amanhã’. "Na semana de estreia entrámos no 9.º lugar do top de vendas e ficámos muito felizes com isso...", realça Côrte-Real, que faz um balanço positivo de 2017. "Tocamos um som que não está na moda e a receção do público tem sido a melhor. Salas e espetáculos ao ar livre cheios, as pessoas a cantarem as nossas músicas...", diz, já a pensar em 2018. "Em janeiro entramos em estúdio para um novo trabalho de originais e vamos gravar um CD/DVD ao vivo de um espetáculo num festival". E se na música tem muitas razões para sorrir, o mesmo não acontece com o seu Benfica, uma paixão que lhe foi transmitida pelo pai, António Manuel Ribeiro (UHF) . "Esta Liga dos Campeões é para esquecer. Tenho um filho portista que joga no Belenenses. Ele brinca comigo e eu tenho de ficar calado", admite, entre risos. Agora o foco está na Liga, apesar de reconhecer que Sporting e FC Porto estão fortes. "Acredito no Rui Vitória e no presidente do Benfica pelo que têm feito nos últimos anos. Temos de dar crédito às pessoas e apoiar a equipa até ao fim e esperar que fiquem em 1.º", deseja.

Autor: Susete Henriques