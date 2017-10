O antigo internacional português celebrou ontem o seu 38.º aniversário e entre as muitas mensagens de parabéns que recebeu há uma especial, a da mulher, Vanessa Rebelo. A decoradora partilhou nas redes sociais uma imagem dos dois a trocarem um apaixonado beijo e dirigiu a Simão Sabrosa uma declaração de amor. "Que a vida nos faça sorrir muito, que a criança que há em nós continue, que quando fores velhinho comemores o Halloween", escreveu Vanessa Rebelo no dia de aniversário de Simão Sabrosa, com quem tem um filho.