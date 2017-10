A mulher do jogador do Benfica Salvio aproveitou o dia de ontem para aguçar a curiosidade dos fãs. "Um novo capítulo da minha vida", anunciava Magali Aravena nas redes sociais, indicando que estão prestes a chegar novidades. E já começou a revelar algumas. Depois de ter lançado este verão a marca de fatos de banho Magii Aravena, a argentina vai, em breve, apresentar "uma nova coleção com novos produtos", mas ainda não especificou o que está a preparar. Empreendedora, a empresária mostrou que o seu blogue, Life by MA , está de cara lavada e assinalou o facto com uma série de novas fotos nas quais é protagonista. Mas, avisa, há mais novidades a chegar... Curioso?