Rui Patrício completou esta semana 29 anos e a mulher não deixou passar a data em branco. A festa foi na quarta-feira, mas ontem, através das redes sociais, dedicou algumas palavras ao guarda-redes do Sporting, com quem tem um filho, Pedro, que faz um ano este verão. No Instagram, Vera Ribeiro partilhou a imagem de um bolo de aniversário e uma legenda repleta de significado. "Doces para o meu doce. Foi um feliz e especial aniversário. Mereces o melhor", escreveu a psicóloga, sem esconder o amor que sente pelo guardião da baliza da equipa de Alvalade.



