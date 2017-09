Nem o piloto alemão de F1 escapou à pergunta sobre quem é o melhor futebolista do Mundo. Cristiano Ronaldo ou Messi? Fervoroso adepto de futebol, Sebastian Vettel respondeu durante a visita à sede da FIFA. "Há muitos motivos que explicam a razão pela qual têm dividido o prémio de melhor jogador do Mundo nos últimos anos. É extraordinário manter semelhante regularidade ao máximo nível", começou por dizer aos jornalistas. Admitindo que a "pergunta não era fácil", Vettel lá satisfez a curiosidade . "Talvez Messi seja o jogador com mais talento dos dois, enquanto Ronaldo é quem mais se esforça e é um desportista mais completo", opinou.