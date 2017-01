Victoria Beckham vai ser distinguida pela Rainha Isabel II com o título de ‘Officer of the most excellent order of the British Empire’, devido ao trabalho como designer e à sua contribuição em causas humanitárias. Mas nem tudo são boas notícias para a estilista. É que, segundo o ‘Daily Mail’, a mulher de David Beckham recebeu uma carta do governo britânico a informá-la do encerramento do seu negócio por questões fiscais e tem até dia 5 de fevereiro para apresentar contas às entidades competentes.



