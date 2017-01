Começou a surfar com apenas 4 anos por incentivo dos pais e agora dá nas vistas, quer pela técnica que tem para a modalidade, mas também devido à sua beleza. Tanto que a imprensa internacional aponta Victoria Vergara como a surfista mais sexy da atualidade. A sua especialidade é o longboarding e já disputou algumas competições internacionais nesta categoria. Fora do mar, a jovem trabalha como modelo e não passa despercebida. As imagens falam por si...



