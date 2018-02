Dias difíceis para a mulher de Mauro Icardi. Após os rumores de traição ao goleador argentino, Wanda Nara foi acusado por várias pessoas de ser uma mãe irresponsável, em declarações que não foram ignoradas. "Apareceram muitas mentiras sobre mim e normalmente nunca respondo, mas agora tenho de o fazer. Estou sempre com os meus filhos e sou a mulher de Mauro (...) Entreguei tudo ao meu advogado. As pessoas sofrerão consequências", ripostou. A modelo, de 31 anos, é mãe de cinco crianças, sendo três da relação com Icardi, e duas do anterior namoro com Maxi López, jogador da Udinese.