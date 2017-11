O próximo ano promete ser de grandes conquistas a nível profissional para Mauro Icardi. Além de ter estado em destaque na seleção da Argentina – e espera ser um dos convocados para o Mundial de 2018 –, vê o seu nome associado ao Real Madrid.Mas, de acordo com a imprensa argentina, há um (grande!) obstáculo para que se concretize a transferência do Inter para a formação merengue. É que a mulher do craque, Wanda Nara, não é vista com bons olhos pelos dirigentes da equipa onde atua CR7. Além de ser uma figura bastante polémica, não tem qualquer problema em posar sem roupa. Será que esta contratação vai realizar-se?