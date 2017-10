Foi apanhado a conduzir embriagado a 1 de setembro e condenado pelo tribunal britânico a 100 horas de trabalho comunitário, sentença que Wayne Rooney já começou a cumprir. O futebolista, de 31 anos, que esta temporada se transferiu do Manchester United para o Everton, apresentou-se na manhã de ontem num centro de recuperação para adultos com dificuldades de aprendizagem, em Cheshire, para, segundo o ‘Daily Mirror’, pintar bancos de jardim. Além do trabalho comunitário, Wayne Rooney está proibido de conduzir durante dois anos.