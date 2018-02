Marcus Wendel ainda não vestiu a camisola do Sporting em jogo oficiais, mas o seu amor aos leões já parece ser indesmentível. O médio brasileiro partilhou uma fotografia nas redes sociais onde mostra a mais recente tatuagem no braço esquerdo, um leão, e as reações de aprovação dos adeptos verdes e brancos sucederam-se. Depois desta tatuagem, o futebolista de 20 anos mostra ser leão por dentro e por... fora.