O ex-jogador do Benfica está de malas aviadas. Axel Witsel deixa os russos do Zenit e ruma ao campeonato chinês para defender o clube Tianjin Quanjian, numa altura em que se prepara para ser pai pela segunda vez. E foi essa a razão que o levou a deixar-se fotografar ao lado da mulher grávida, Rafaella Szabo, e da filha de ambos, Maï-Li, para a revista ‘Nina’. A família do belga faz capa da publicação, na qual o jogador fala nas dificuldades da profissão. Contou, por exemplo, que só viu a filha dois meses depois de ela nascer. "Foi duro", lembrou Witsel.



