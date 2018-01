A filha mais velha de Yannick Djaló e Luciana Abreu, Lyonce Viktória, celebrou ontem o sétimo aniversário e o atleta não deixou passar a data em branco. "O pai ama-te muito, mais do que a própria vida... Parabéns filha! Miss you... miss you [Tenho saudades tuas] tanto que dói... e hoje dói mais ainda", escreveu no Instagram. Importa realçar que, há dias, o futebolista, atualmente separado da atriz, acusou a ex-companheira de não o deixar ver a criança.