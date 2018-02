Ela é a nova paixão de Yannick Djaló

Yannick Djaló divulgou nas redes sociais que está novamente apaixonado e que passou o Dia dos Namorados bem acompanhado , apesar de não ter revelado a identidade da companheira... mas ela mostrou.Daisy Gonçalves, blogger moçambicana, é a nova namorada do futebolista do V. Setúbal e tanto no Facebook como no Instagram não se inibiu de mostrar a relação entre os dois.