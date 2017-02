Mesut Özil aproveitou o tempo de pausa para viajar até à Turquia... E foi visto a sair de um restaurante com Amine Gulse, que foi coroada Miss Turquia em 2014. Já a semana passado os dois estiveram juntos em Londres, de acordo com a imprensa inglesa. Os rumores de que estariam a viver um romance começaram em 2015 – quando o futebolista do Arsenal terminou a relação com a manequim Mandy Capristo –, mas nenhum dos dois assumiu publicamente um relacionamento. Agora as especulações voltam a ganhar força depois de terem sido ‘apanhados’ num clima de grande cumplicidade duas vezes em menos de duas semanas. Será que vão assumir o namoro em breve?



