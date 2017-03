Zulmira Ferreira assume que sempre foi "muito preguiçosa" para praticar exercício e fazer dietas. Mas a mulher de Jesualdo Ferreira frisou que vai mudar... "Já prometi que a partir de agora vou ter um estilo de vida saudável. Ter uma alimentação saudável e praticar exercício é fundamental para o físico e mente", constatou a companheira do técnico do Al-Sadd. "Ele é muito mais cuidadoso do que eu e chama-me muito a atenção. Tenta que eu mude, mas até aqui não conseguiu", revelou Zulmira, dizendo que o marido é "muito rigoroso" à mesa. "Toda a família sofre imenso com ele por que estamos a comer e o Jesualdo diz: ‘não comam isso que faz mal’", contou na apresentação do livro ‘Estilo de Vida – A dieta que resulta’.



