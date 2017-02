O dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica foi o cabeça de cartaz do primeiro dia do Torneio de Futebol Infantil, organizado pela UD Ponte de Frielas. Com as bancadas bem preenchidas, as duas equipas proporcionaram um início de jogo intenso, mas não conseguiram manter o mesmo ritmo ao longo do encontro e a partida terminou com um nulo no marcador. Durante a manhã, já o Sporting tinha vencido o Ponte Frielas (7-0) e o Benfica derrotado o Loures (8-0). No outro jogo do Grupo A, o Loures goleou o Ponte de Frielas por 7-0.

O Belenenses e o Corunha lideram o Grupo B, após vencerem, respetivamente, o FC Porto e o Marítimo pelo mesmo resultado (2-1). Hoje disputam-se os últimos jogos da fase de grupos, que irão definir as meias-finais.