Continuar a ler

A quadra da Páscoa costuma ser fértil em competições de futebol jovem e este ano não será exceção. A 36ª edição do Torneio Internacional de Futebol Infantil organizado pelo Clube Atlético e Cultural (CAC) da Pontinha, do qual Record é parceiro, disputar-se-á entre 12 e 16 de abril, no Parque de Jogos 1º de Maio, em Lisboa.O mais antigo e prestigiado torneio de futebol jovem (12/13 anos) realizado em Portugal é um dos mais reconhecidos a nível europeu e este ano terá o ex-internacional Jorge Andrade como patrono (sucede a personalidades como Eusébio, Cristiano Ronaldo, Luís Figo e José Mourinho).O evento contará com a presença da equipa da casa (Clube Atlético e Cultural), dos três grandes (Benfica, Sporting e FC Porto), além de equipas estrangeiras como, por exemplo, o Lyon, Club Brugge, Elche e Osasuna. O árbitro Hugo Miguel será homenageado num torneio que nas edições anteriores teve uma assistência na ordem dos 90 mil espectadores e com a presença de equipas como o Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter Milão e AC Milan. A apresentação do torneio decorre no dia 24, às 19 horas, no Centro Cultural de Carnide.