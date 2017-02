Estão encontradas as duas formações que vão disputar a final do Torneio de Futebol Infantil de Ponte de Frielas. O Benfica, que venceu o Belenenses nos penáltis (3-0, após 2-2 no final do tempo regulamentar), e o Corunha, que derrotou o Sporting (1-0), vão entrar em campo hoje, às 16 horas, para disputar o 1º lugar. A formação leonina e os azuis do Restelo disputam o último posto do pódio às 14h30.

Manuel Fernandes, patrono do evento, frisou a Record, no entanto, que não são os resultados que deveriam motivar estes jovens. "Sei que quem não ganha, vai sofrer, mas eles têm de perceber que isso não é o mais importante. O que interessa é que se divirtam em torneios prestigiantes como este. Que pensem nos resultados desportivos quando chegarem a iniciados, aí já há competição a sério, agora que não se preocupem tanto", disse o antigo avançado leonino.