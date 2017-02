O bom filho a casa torna. Que o diga Beto, que aproveitou a tarde de ontem para regressar ao campo de jogos do Bonjardim, onde atua a UD Ponte de Frielas, e assistir ao Torneio de Futebol Infantil, organizado pela equipa local. Pelo meio, recordou com saudade os seus primeiros passos como futebolista, dados no clube do concelho de Loures.

"Foi o meu primeiro clube, onde tudo começou. Sempre que posso, gosto de vir cá e relembrar os momentos felizes que vivi", disse a Record o guarda-redes do Sporting, que aproveitou para destacar que o importante neste escalão não são os resultados, mas sim a diversão em jogar. "O que interessa é que desfrutem do jogo, apesar de achar bonito que nesta idade já se preocupem com os resultados", frisou, antes de confessar quem gostaria que conquistasse o torneio. "Queria que vencesse a UD Ponte de Frielas, mas como é impossível, que ganhe o Sporting."

Hoje disputam-se as meias-finais da competição. O Benfica defronta o Belenenses (15h30), enquanto o Sporting mede forças com o Corunha (17 horas).