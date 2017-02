Apadrinhado por Manuel Fernandes, o 25º Torneio Internacional de Futebol Infantil de Ponte de Frielas foi decidido por um jovem com um apelido parecido. O golo de Hugo Fernandez, no início da final, foi suficiente para o Deportivo da Corunha vencer o Benfica e conquistar o troféu.

Pouco antes da final, apitada por João Capela, o Sporting garantiu o último lugar no pódio, frente ao Belenenses, num dérbi resolvido nos penáltis (3-0) depois do 0-0 no final do tempo regulamentar. O Marítimo venceu o Ponte Frielas (5-1) na atribuição do 7º lugar, enquanto o FC Porto ficou em 5º ao bater o GS Loures (5-0).

Concluído o duelo do título, foi tempo para a entrega dos troféus. O presidente do Ponte de Frielas, João Sequeira, não conteve as lágrimas face à surpresa do guardião do Sporting, Beto, que ali começou a carreira e ofereceu uma camisola. Quem também ali começou foi outro guarda-redes, Bruno Varela (V. Setúbal), que entregou o prémio de melhor guardião a Diego Silva (Sporting). Iuri Moreira (Benfica), com 7 golos, foi o goleador da prova, recebendo a taça das mãos de Beto. O patrono Manuel Fernandes entregou o prémio ao 1º classificado e ao melhor jogador da prova, Sérgio Perez (Corunha). O prémio Record (disciplina/fair play) foi conquistado pela equipa anfitriã.

Autor: Cláudia Marques