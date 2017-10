"Sorria, está na Maia". Esta expressão que surge nas fronteiras do concelho foi cumprida ao máximo na 15ª prova da Liga Allianz Running Record, que decorreu ontem no coração daquela cidade nortenha. O entusiasmo apoderou-se dos organizadores, dos autarcas, mas também dos mais de 1.100 participantes, naquele que é o recorde de inscrições da Corrida Fernanda Ribeiro, que chegou à sua 4ª edição.

Às 9 horas arrancou uma caminhada de 4 km, onde participaram várias famílias e até houve quem levasse carrinhos de bebé e... cães! Uma hora depois soou o tiro de partida para a prova de 10 km e a maioria das atenções estava sobre Jéssica Augusto. "É a melhor atleta portuguesa neste momento", resumiu Fernanda Ribeiro, campeã olímpica da dupla légua em 1996. E a atleta do Sporting não fez por menos e destacou-se na vertente feminina, com a marca de 34 minutos e 43 segundos. "À partida sabia que a vitória não iria escapar", atirou a atual campeã nacional de corta-mato e de estrada, que falhou os Mundiais de Londres devido a uma lesão no pé direito. "Foi um bocado desesperante. Estou a treinar-me há oito semanas e a preparar a maratona de Nova Iorque, a 5 de novembro. Estou confiante que vou estar bem nesse dia e vou lutar pelo pódio", frisou Jéssica, admitindo que ainda procura o melhor ritmo. O Sporting também colocou Susana Godinho no 2º lugar e Diana Almeida no 4º.

A prova ficou ainda marcada pelo triunfo de Diogo Pinho no sector masculino. Tem 22 anos, é estudante universitário e aventurou-se no atletismo há apenas um ano e meio. Antes disso praticava surf. "Tenho evoluído bem. Estudo Filosofia mas dedico muito tempo ao atletismo. Pode não ter nada a ver com isto, mas pelo menos ajuda-me na parte psicológica", atirou Diogo Pinho, da Associação Nascidos para Correr. Depois de cortar a meta surgiu o abraço sentido do jovem atleta a Jéssica Augusto. Afinal, são amigos e colegas de treino e Diogo não escondeu o prazer que é treinar-se com um alguém com o nível de Jéssica. Aliás, estiveram juntos durante grande parte da corrida e só a 2 km do fim é que Diogo partiu para o triunfo. Na Maia esteve o atleta paralímpico Lenine Cunha, ainda a recuperar de uma operação ao joelho esquerdo, e o recém-eleito presidente da Câmara, Silva Tiago. "É um gesto forte de cidadania e de qualidade de vida, nesta adesão massiva das pessoas e num dia muito bonito", apontou. Já Fernanda Ribeiro mostrou orgulho pela presença de Jéssica Augusto na prova e comentou a parceria de sucesso com a Liga Allianz Running Record: "Se para o próximo ano quiserem contar comigo, podem contar! A corrida tornou-se numa festa muito mais bonita e com muitos divertimentos. Foi uma decisão acertada, a 100%!"

Autor: André Gonçalves