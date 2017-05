A Liga Allianz Running Record vai mudar de piso. Amanhã, o percurso calcorreado pelos atletas é fora do alcatrão e será a primeira prova de trail do calendário. E será ainda um regresso ao Interior, nesta caso à Serra de S. Mamede, em Portalegre.

Com realização amanhã, embora a festa comece já hoje, com a concentração, a feira do trail e um concerto de partida no Estádio dos Assentos, em Portalegre, este Ultra Trail da Serra de S. Mamede, mais conhecido por UTSM, tem três grandes distâncias, os 100 km (com partida à meia-noite de amanhã, no local da concentração, que acolherá as diferentes chegadas), os 50 km com partida em Porto da Espada, às 9 horas, e os 25 km, com início em Castelo de Vide, às 10 horas.

Continuar a ler

Realizando-se há cinco anos, a prova é muito acarinhada por muitos corredores, como se aquilata pelos mais de 1.200 inscritos (500 nos 100 km), apesar de dura. "Este ano a prova é um pouco mais seletiva, com um desnível acumulado de 4.300 metros, portanto com muito sobe e desce, e a temperatura esperada irá colocar ainda mais dificuldades", disse-nos João Carlos Correia, um dos elementos da organização, há muitos anos ligado ao atletismo, desde treinador de clube a diretor técnico distrital, que ainda não consegue colocar em plano o percurso que gostaria. "Teríamos de atravessar um pouco mais o parque natural e isso não é possível nesta fase". Contente com o nível que a prova atingiu – "não temos estudos de impacto económico, mas os mais de 1.200 inscritos e respetivas famílias são um acréscimo de 10 a 15% à população residente da cidade"–, João Carlos Correia realçando que "a qualidade e empenho que colocamos na organização fazem com que os atletas que aqui competem sejam a nossa melhor promoção". Para o organizador, a "associação à Liga Allianz Running Record permitirá um maior mediatismo e uma visibilidade que, certamente, irá atrair ainda mais atenções para este nosso evento".

Autor: António Manuel Fernandes