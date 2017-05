No próximo dia 20 de maio, pelas 10h00, Portalegre será o palco do 1º Trail da Liga Allianz Running Record. Um evento que integra três provas de corrida/progressão a pé em plena natureza, em regime de semiautonomia. Cada prova desenrola-se numa única etapa, num ritmo de progressão livre, num tempo limitado.100km (possibilidade de diferença para mais até 5km): com um desnível total com cerca de 7000m, com partida e chegada a Portalegre após passagem por Reguengo, Alegrete, Alto de São Mamede, São Julião, Serra Fria, Porto da Espada, Portagem, Marvão, Castelo de Vide, Carreiras, Ribeira de Nisa e Salão Frio, em semiautonomia e 24h de tempo limite.50km (possibilidade de diferença para mais até 3km): com um desnível total com cerca de 5000m, com partida em Porto da Espada e chegada a Portalegre após passagem por Portagem, Marvão, Castelo de Vide, Carreiras, Ribeira de Nisa e Salão Frio, em semiautonomia e 12h de tempo limite.25km: com um desnível total com cerca de 1300m, com partida em Castelo de Vide e chegada a Portalegre após passagem por Carreiras, Ribeira de Nisa e Salão Frio, em semiautonomia e 6h de tempo limite.A primeira prova realizou-se em Évora, passou pela Guarda, Viseu, Leiria, Setúbal, Castelo Branco, Bragança, Aveiro e segue agora para Portalegre, rumando depois a Santarém, no dia 28 de maio.