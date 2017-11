As verdejantes paisagens do Minho voltam a receber o Circuito Allianz Running Record, desta feita numa pequena localidade, Lemenhe, do concelho de Vila Nova de Famalicão, do distrito de Braga. É que ali se realiza hoje (a partir das 9 horas) o Trail dos Moinhos e dos Cruzeiros, prova organizada pela Associação Rumo à Aventura, e que vai para a segunda edição. "A primeira, realizada em abril de 2016, teve o nome de António Rodrigues, atleta internacional da região que quisemos homenagear nessa primeira edição. Ele será também o padrinho este ano", refere-nos Rui Miranda, do clube organizador.

Essa prova na primavera de 2016 foi um evento gratuito. "Tivemos alguma participação, perto de uma centena, mas muitas pessoas não apareceram, talvez por não sentirem o compromisso", refere. Porém, este ano o trail enveredou por outro rumo, tem outro tipo de oferta de serviços e optou-se pela cobrança de uma taxa. "As inscrições ultrapassaram todas as nossas expectativas", referiu o organizador. "Até chegámos ao ponto de as recusar, pois estamos no limite e não queremos falhar."

Continuar a ler

Com tanta oferta neste segmento da corrida, Rui Miranda afirma que a prova de Lemenhe "tem de diferenciador o acolhimento que é dado aos concorrentes". "O trail, além da atividade física, é importante pelo convívio. O local é aprazível, agradável para todos poderem conviver, e isso atraiu muitas equipas." Um dos serviços colocados na prova é o das inscrições e classificações, entregue ao Cyclones Sports, entidade de organizações que é consequência do Cyclones, clube fundado pela campeã mundial e europeia de maratona, Manuela Machado. "Ela estará presente na nossa prova", garantiu Rui Miranda, que vê a parceria com a Allianz e o jornal Record "como um fator de pressão", mas no bom sentido. "Levou-nos a rever todos os pormenores da organização para podermos ter um produto de grande nível. Aliás, neste momento estamos muito orgulhosos desta parceria e não conseguimos ainda quantificar o quanto isto contribuiu para o sucesso que estamos a ter em termos de participantes", sublinhou.

Autor: António Manuel Fernandes