Foi com a paisagem verde do Minho como pano de fundo que se realizou a 2ª edição do Trail dos Moinhos e dos Cruzeiros, em Lemenhe, Vila Nova de Famalicão. A prova, organizada pela Associação Rumo à Aventura, contou com cerca de meio milhar de participantes, divididos em duas distâncias (12 e 20 km), e fez parte do Circuito Allianz Running Record. "Foi um verdadeiro sucesso", disse-nos Rui Miranda, da organização, numa opinião validada por grande parte dos atletas. Os elogios, no final da corrida, foram muitos, até porque o percurso foi pensado para que os participantes pudessem desfrutar da bela paisagem das montanhas minhotas.

Apesar deste caráter mais de lazer, houve quem levasse a corrida bem a sério, como se pode comprovar pelos bons tempos alcançados pelos vencedores. À espera dos atletas estavam dois trilhos distintos, um com 12 e outro com 20 km. Havia ainda uma caminhada de 6 km, que contou com a presença de cerca de 300 pessoas. No que aos resultados diz respeito, o vencedor da prova rainha foi Joel Pereira, que cumpriu os 20 km de sobe e desce em pouco mais de uma hora e meia. O atleta do Minho e Lima Trail já anda nestas andanças há cerca de cinco anos e tem conseguido vários resultados positivos. "Quando me meto nas coisas, gosto de as levar a sério. Treino muitas vezes e cuido-me, mas isto não deixa de ser um passatempo, para me divertir com os amigos", contou Joel Pereira, que se sentiu muito bem no Trail dos Moinhos e dos Cruzeiros: "Gostei muito do percurso, estava bem desenhado e bem identificado. Só apanhei um pequeno susto, quando apareceu um cão a ladrar. Felizmente havia uma rede entre mim e ele."

Quanto às senhoras, a prova de 20 km acabou por coroar Telma Duarte, da equipa Ermidafit. "Gostei muito. De tudo, do percurso, das pessoas e da minha prestação. Estou muito satisfeita e ganhar é sempre bom", referiu a atleta, que terminou a prova em quase duas horas. De resto, destaque ainda para Manuel Carvalho, de 78 anos, que levou para casa o prémio de atleta mais idoso da prova, depois de ter cumprido exemplarmente o trilho de 12 km. Outro troféu para juntar aos muitos já conquistados em mais de 40 anos de corridas. "Faço estas provas com muito gosto e vou juntando prémios. É sempre bom. Corro todos os domingos e as minhas pernas ainda se aguentam bem. Gostei muito deste percurso e espero estar cá para ano, para repetir", revelou Manuel Carvalho, que, aos 78 anos, correu 12 km em terreno sinuoso em pouco mais de duas horas. É obra! RESULTADOS 20 km MASCULINOS: 1º Joel Pereira (Minho e Lima Trail), 1:39.22h; 2º Pedro Oliveira (Fama Runners), 1:43.44; 3ª Mário Lopes (Factor X/S4L/Medense FC), 1:46.29; 4º Nuno Guimarães (individual), 1:49.54; 5º Sérgio Araújo (Pre/Vassouras), 1:52.50 FEMININOS: 1ª Telma Duarte (Ermidafit), 1:59.27h; 2ª Mariana Machado (Os Santa Apolónia), 2:05.34; 3ª Mariana Martins (Rumo à Aventura), 2:13.45; 4ª Isabel Oliveira (Team Bodyline), 2:27.54; 5ª Patrícia Araújo (Pre/Vassouras), 2.30:31 12 km MASCULINOS: 1º Marco Santos (A.Cu.R.A 4 Trail), 58.50m; 2º Paulo Pereira (Dragon Club), 1:01.32; 3º Hélder Ribeiro (Airorun), 1:02.38; 4º Sérgio Monteiro (A.Cu.R.A 4 Trail), 1:03.21; 5º Rafael Santos (individual) FEMININOS: 1ª Sandra Araújo (A.Cu.R.A 4 Trail), 1:14.39h; 2ª Carla Oliveira (Os Santa Apolónia), 1:19.20; 3ª Vera Moreira (individual), 1:20.16; 4ª Gi Barbosa (Tisco Team Running), 1:22.24; 5ª Celina Silva (Associação Figueiredo), 1:23.15

Autor: José Miguel Machado