Avançado do Sp. Braga bisa em golos e... no prémio

Rui Fonte é o Jogador da Semana da 21.ª ronda da Liga Record 2016/17, equivalente à 24.ª jornada da Liga NOS. O avançado do Sp. Braga esteve em foco no triunfo (3-1) da sua equipa sobre o Arouca, com um bis. Rui Fonte é também o primeiro jogador a repetir esta distinção no nosso concurso, depois de ter sido o Jogador da Semana na 14.ª ronda (17.ª jornada da 1.ª Liga).