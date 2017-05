Bas Dost é o Jogador da Semana da última ronda da Liga Record. O avançado do Sporting fez mais um hat trick, no 4-1 ao Chaves, e fechou a sua participação na Liga NOS com um total digno de elogios: 34 golos marcados.



Este foi a quarta vez que Bas Dost foi Jogador da Semana no nosso concurso, todas depois da 25ª jornada, o que revela bem a sua grande forma no final de campeonato.