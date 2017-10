O melhor marcador do campeonato português de 2016/17 quebrou o jejum de golos e quem ‘pagou as favas’ foi o Chaves. Bas Dost é o jogador da semana da Liga Record depois de ter contribuído para a vitória do Sporting, por 5-1, em Alvalade, com um hat trick. Desta forma, o holandês, que não marcava desde 8 de setembro, soma agora sete golos na Liga NOS.