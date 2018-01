O prémio semanal da Liga Record segue para Lisboa. Afonso Reis, adepto do Sporting, cumpre a temporada de estreia no nosso concurso e somou 114 pontos nesta jornada com a equipa FC Coxos, arrebatando assim um vale da Rádio Popular no valor de 250 euros. Fundamental para o triunfo revelou-se a aposta de Bas Dost para capitão de equipa. É que o holandês assinou um hat trick diante do Aves, foi o jogador da semana e rendeu 48 pontos a Afonso Reis. Coates e Bruno Fernandes foram os outros leões escolhidos para o onze, onde também constam Pedro Tiba, Fábio Espinho e Murilo – todos autores de golos nesta ronda. Tal como Jonas, craque do rival Benfica.