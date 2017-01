A ronda 15 da Liga Record 2016/17 proporcionou um novo vencedor no nosso concurso. Após quase duas décadas a participar, António Amaro ganhou finalmente o seu primeiro prémio semanal.

"É uma surpresa. Já jogo desde os tempos em que as substituições eram feitas por telefone e nunca tinha ganho. O melhor tinha sido uma vez no top 10 semanal", começou por resumir o concorrente.

António Amaro já jogou com mais equipas mas neste momento participa com um número mais reduzido. "Agora estou só com quatro equipas, mas isto é como uma religião para mim, não dá para desistir", explicou.

Adepto do Benfica, o vencedor semanal ganhou com a aposta no clube do coração. "Esta equipa é à base do Benfica. Tenho outra do FC Porto. Acertei no capitão, estive quase para colocar o Jonas mas deixei o Pizzi", concluiu, agradecendo os dois golos ao médio das águias.