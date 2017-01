António Amaro é o vencedor do prémio semanal da 15ª ronda da Liga Record 2016/17, correspondente à 18ª jornada da Liga NOS.

O concorrente do Seixal somou 95 pontos com a equipa Pãokeimô Team, tantos como Miguel Nogueira, com Bora Todos. No entanto, o treinador de bancada do Seixal ganha o prémio semanal graças ao primeiro fator de desempate, o orçamento mais baixo. Gastou 27,75 milhões de euros para construir o plantel, enquanto o concorrente do Montijo precisou de 28,5 milhões de euros.

Em campo, o vencedor limitou-se a apostar nos jogadores do seu clube do coração. Apostou em oito benfiquistas e colocou a braçadeira de capitão em Pizzi, opção que lhe valeu 32 pontos.